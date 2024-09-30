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10:42, 30 сентября 2024Экономика

Россиянам предложили купить слона

В Подмосковье выставили на продажу дом в виде слона

Кадр: Смельчак автопутешествия / YouTube

В Подмосковье на продажу выставили дом в виде слона стоимостью 78 миллионов рублей, сообщает «Вечерняя Москва».

Известно, что дом находится в деревне Островцы. Из-за необычного внешнего вида четырехэтажное здание внесено в книгу рекордов Гиннеса. «Слон» пустует уже около 15 лет. Высота дома составляет 16 метров, на его строительство ушло 43 миллиона рублей.

В здании выполнена только внешняя отделка. По словам владельца жилья, дом монолитный со свободной планировкой. «В свое время у меня горели глаза, поэтому я строил всякое необычное... Сейчас живу в Москве, возвращаться туда не планирую», — поделился он. Владелец уже пытался продать дом за 30 миллионов рублей.

Ранее россиянам предложили отдохнуть в доме на курьих ножках «Кaрлушa». Он расположен в семи километрах от МКАД в деревне Мисайлово Ленинского городского округа Подмосковья. Стоимость проживания — 9,28 тысячи рублей в будние дни и 12,76 тысячи рублей в выходные.

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      Мария Черкасова
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