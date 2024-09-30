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13:03, 30 сентября 2024Путешествия

Россиянам предложили недорогие билеты на любимый курорт богачей

Air Arabia запустила распродажу билетов на рейсы с марта по октябрь 2025 года

Фото: Unsplash

Авиакомпания Air Arabia запустила распродажу билетов на рейсы с марта по октябрь 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Российским путешественникам предложили хорошие скидки на 500 тысяч мест по всей маршрутной сети авиакомпании. Например, в начале марта улететь из Москвы на любимый курорт богачей — Мальдивы — можно от 36 тысяч рублей (билет туда-обратно, без багажа).

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Среди других популярных у россиян направлений, по которым есть недорогие авиабилеты, — Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Индия, Шри-Ланка, Таиланд, Турция и другие.

Ранее стало известно, что летом 2024 года на Мальдивские острова приехало на 12,3 процента больше россиян, чем за аналогичный период 2023-го. В Ассоциации туроператоров России отметили, что это островное государство может поставить очередной исторический рекорд по российскому турпотоку.

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      Алина Черненко
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