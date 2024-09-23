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15:01, 23 сентября 2024Путешествия

Россияне летом массово устремились на любимый курорт богачей

АТОР: летом 2024 года на Мальдивы приехало на 12,3 процента больше россиян

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Летом 2024 года на Мальдивские острова приехало на 12,3 процента больше россиян, чем за аналогичный период 2023-го. О том, что соотечественники массово устремились на любимый курорт богачей, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что всего по итогам восьми месяцев 2024 года Мальдивы посетили 146,6 тысячи отечественных туристов — это на 1,5 процента больше, чем в 2023. В АТОР уточнили, что прирост был именно летний и что он имеет тенденцию к увеличению темпов.

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«Если положительная динамика продолжится и далее, Мальдивы могут и поставить очередной исторический рекорд по российскому турпотоку», — говорится в материале.

Помимо Мальдив, летом 2024 года россияне часто ездили на африканский остров Маврикий — его посетило на 36,6 процента больше соотечественников, чем за аналогичный период 2023-го.

В августе сообщалось, что спрос россиян на свадебные туры на Мальдивы вырос в десятки раз. Эксперты связывают подобный ажиотаж с возросшей ценовой доступностью островов.

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      Алина Черненко
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