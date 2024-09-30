Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:02, 30 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с собутыльником и получил 11 лет колонии

На Сахалине дали 11 лет тюрьмы мужчине, убившему друга и сбросившему тело в реку

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

На Сахалине суд приговорил к 11 годам лишения свободы местного жителя, расправившегося со знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, в марте 2023 года потерпевший пришел в гости к товарищу и его сожительнице. Они выпивали. В какой-то момент мужчины поссорились. Тогда хозяин квартиры схватил нож и трижды вонзил в грудь друга. Осужденный позвонил родственнице и ее кавалеру, чтобы рассказать о произошедшем. Вместе они вывезли пострадавшего в Долинский район и сбросили в реку Рыбная.

Ранее в Магадане суд приговорил к 20 годам лишения свободы 32-летнего мужчину, изнасиловавшего 39-летнюю россиянку и расправившегося с ней.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Во Франции начинается суд над Марин Ле Пен. Ее участие в президентских выборах оказалось под угрозой

      В России решили увеличить производство одного энергоносителя

      Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в ЖК «Селигер Сити» в Москве

      Россиян предупредили о мошенничестве с бесплатной заменой счетчиков

      Карди Би показала фигуру спустя две недели после родов

      В России разработают способные заменить «Орлан-10» и «Орлан-30» дроны

      В России предложили меры по борьбе с нелегальным наймом самозанятых

      В WhatsApp появится новая функция

      В США отказались выделять пострадавшим от урагана «Хелен» дополнительную помощь

      Путин высказался об СВО в годовщину вхождения Донбасса и Новороссии в состав России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше