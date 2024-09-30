Россиянин расправился с собутыльником и получил 11 лет колонии

На Сахалине дали 11 лет тюрьмы мужчине, убившему друга и сбросившему тело в реку

На Сахалине суд приговорил к 11 годам лишения свободы местного жителя, расправившегося со знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, в марте 2023 года потерпевший пришел в гости к товарищу и его сожительнице. Они выпивали. В какой-то момент мужчины поссорились. Тогда хозяин квартиры схватил нож и трижды вонзил в грудь друга. Осужденный позвонил родственнице и ее кавалеру, чтобы рассказать о произошедшем. Вместе они вывезли пострадавшего в Долинский район и сбросили в реку Рыбная.

Ранее в Магадане суд приговорил к 20 годам лишения свободы 32-летнего мужчину, изнасиловавшего 39-летнюю россиянку и расправившегося с ней.

