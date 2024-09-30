В российском регионе мужчину осудили на 20 лет за изнасилование и расправу

В Магадане на 20 лет осудили мужчину, изнасиловавшего и жестоко убившего женщину

В Магадане суд приговорил к 20 годам лишения свободы 32-летнего мужчину, изнасиловавшего 39-летнюю россиянку и расправившегося с ней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Осужденный признан виновным по пункту «б» части 2 статьи 131 («Изнасилование, совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей») и пунктам «д,к» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с изнасилованием») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в ночь на 20 декабря 2023 года мужчина в поселке Мяунджа Сусуманского района похитил у случайного знакомого мобильный телефон и деньги. А в ночь на 22 декабря он выпивал с компанией малознакомых людей в квартире дома №26 на улице Гагарина в поселке Сокол. Там россиянин надругался над пострадавшей, избил и перекрыл ей дыхание. Женщина не выжила из-за закрытой тупой травмы туловища.

Отмечается, что после совершения преступления, осужденный переночевал в квартире, похитил деньги и телефоны хозяина жилища и потерпевшей. Вскоре после этого его задержали правоохранители.

Ранее в Пермском крае арестовали 45-летнего местного жителя за расправу над бывшей супругой, матерью пятерых детей.