Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:55, 30 сентября 2024Россия

Российская школьница сбежала из дома в барак и заявила об изнасиловании

Ura.ru: в Екатеринбурге школьница сбежала из дома и заявила об изнасиловании

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Екатеринбурге 14-летняя школьница сбежала из дома в барак и заявила об изнасиловании девятиклассником. Об этом стало известно Ura.ru от источника, знакомого с ситуацией.

Собеседник пояснил, что в августе родители несовершеннолетней россиянки объявили о ее исчезновении. Сотрудники полиции установили, что семиклассница оказалась в бараке в Кыштымском переулке.

Там она проводила время с неким юношей, которого плохо знала, именно он, по словам школьницы, и надругался над ней. После этого горожанка попала в психиатрическую больницу и рассказала о пережитом насилии соцработнице, которая обратилась в правоохранительные органы.

Оперативники уже нашли предполагаемого преступника. Им оказался ученик девятого класса одной из школ города. Он рассказал, что вступил в интимную близость с новой знакомой по взаимному согласию. Следователи в Свердловской области ход дела комментировать отказались.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области правоохранители задержали 22-летнего уроженца Таджикистана по подозрению в изнасиловании мальчика 11-12 лет.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила «Искандером» по эшелону ВСУ. Состав перевозил боеприпасы на несколько недель стрельбы

      Большой спас отряд от украинской «Бабы Яги»

      Мужчина представился бойцом ВСУ и пообещал взорвать российский самолет в Египте

      Соратник Кадырова заявил о выдавливании украинских войск из Курской области

      Названы способы избежать рисков при покупке квартиры в новостройке

      Предсказано будущее экономики России на три года

      В США заработал новый сервис Starlink

      Получивший рекордный убыток «Газпром» добился снижения налогов

      Сийярто призвал Украину не ставить под угрозу энергоснабжение Венгрии

      Звезда нового «Супермена» рассказал о трудностях подготовки к главной роли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше