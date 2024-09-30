Российская школьница сбежала из дома в барак и заявила об изнасиловании

Ura.ru: в Екатеринбурге школьница сбежала из дома и заявила об изнасиловании

В Екатеринбурге 14-летняя школьница сбежала из дома в барак и заявила об изнасиловании девятиклассником. Об этом стало известно Ura.ru от источника, знакомого с ситуацией.

Собеседник пояснил, что в августе родители несовершеннолетней россиянки объявили о ее исчезновении. Сотрудники полиции установили, что семиклассница оказалась в бараке в Кыштымском переулке.

Там она проводила время с неким юношей, которого плохо знала, именно он, по словам школьницы, и надругался над ней. После этого горожанка попала в психиатрическую больницу и рассказала о пережитом насилии соцработнице, которая обратилась в правоохранительные органы.

Оперативники уже нашли предполагаемого преступника. Им оказался ученик девятого класса одной из школ города. Он рассказал, что вступил в интимную близость с новой знакомой по взаимному согласию. Следователи в Свердловской области ход дела комментировать отказались.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области правоохранители задержали 22-летнего уроженца Таджикистана по подозрению в изнасиловании мальчика 11-12 лет.