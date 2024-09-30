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10:07, 30 сентября 2024Путешествия

Российская стюардесса сделала фото в самолете в униформе и взбудоражила иностранцев

Фото: @beautiful_cabincrews

Бортпроводница популярной российской авиакомпании сделала фото в униформе в самолете и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сотрудница перевозчика позирует в белой рубашке, темно-синих брюках и жилете. Свой образ девушка дополнила красным шейным платком, пилоткой, перчатками и собранными в пучок волосами.

Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью стюардессы. «Красивая», «Милая», «Прекрасный ангел», «Удивительная», — написали они.

Ранее работающая в авиакомпании Emirates стюардесса из России развеяла популярные мифы о перелетах. По словам бортпроводницы, один из самых распространенных мифов касается отходов в туалете — на самом деле они не сбрасываются в воздухе, а скапливаются в специальных баках, которые опустошаются на земле.

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      Фариза Бацазова
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