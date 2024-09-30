Российские грибники нашли гигантский гриб

Грибники из Бердска нашли в лесу пятикилограммовый гриб

Российские грибники нашли в лесу пятикилограммовый гриб. Об этом сообщает издание «Родные берега».

Семья из Бердска обнаружила гигантский гриб из рода шампиньоновых. Жители предположили, что, скорее всего, это съедобный головач гигантский, вес которого обычно действительно достигает трех-четырех килограммов, а рекордсмен и вовсе весил около 70 килограммов.

Отмечается, что грибы такого типа называются «метеорными» — они вырастают каждый год на новом месте.

Ранее жительница села Новокаменка Алтайского края Евгения Баумтрок нашла занесенный в Книгу рекордов Гиннесса редкий гриб.