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20:35, 30 сентября 2024Моя страна

Российские грибники нашли гигантский гриб

Грибники из Бердска нашли в лесу пятикилограммовый гриб

Фото: Telegram-канал «Бердск онлайн»

Российские грибники нашли в лесу пятикилограммовый гриб. Об этом сообщает издание «Родные берега».

Семья из Бердска обнаружила гигантский гриб из рода шампиньоновых. Жители предположили, что, скорее всего, это съедобный головач гигантский, вес которого обычно действительно достигает трех-четырех килограммов, а рекордсмен и вовсе весил около 70 килограммов.

Отмечается, что грибы такого типа называются «метеорными» — они вырастают каждый год на новом месте.

Ранее жительница села Новокаменка Алтайского края Евгения Баумтрок нашла занесенный в Книгу рекордов Гиннесса редкий гриб.

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      Карина Черных
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