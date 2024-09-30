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20:33, 30 сентября 2024Моя страна

Российский космонавт установил новый мировой рекорд

Российский космонавт Кононенко провел 1111 суток в космосе и установил рекорд
Олег Кононенко

Олег Кононенко. Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Российский космонавт Олег Кононенко установил новый мировой рекорд по непрерывному пребыванию в космосе. Об этом сообщает научный новостной портал Live Science.

60-летний космонавт благополучно вернулся на Землю после рекордного времени пребывания на борту Международной космической станции (МКС). Кононенко пробыл там 1111 суток, или более трех лет. Таким образом россиянин провел на орбите больше времени, чем любой другой человек.

Кононенко вернулся с коллегой Николаем Чубом и астронавтом НАСА Трейси Колдуэлл Дайсон в российском космическом корабле «Союз МС-25». Они приземлились в Казахстане примерно через 3,5 часа после расстыковки с МКС. Это был пятый полет российского космонавта, за который Кононенко облетел Землю 17 800 раз, совершил семь выходов в открытый космос общей продолжительностью 44 часа.

Ранее российский космонавт Иван Вагнер, входящий в состав «Роскосмоса», сделал первые снимки необычной кометы C/2023 A3, появляющейся раз в 70 лет.

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