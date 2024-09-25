Космонавт из России показал первые снимки появляющейся раз в 70 лет кометы

Российский космонавт Иван Вагнер сделал снимки кометы, появляющейся раз в 70 лет

Российский космонавт Иван Вагнер, входящий в состав «Роскосмоса», сделал первые снимки необычной кометы C/2023 A3, появляющейся раз в 70 лет. ТАСС публикует фотографии и сообщает, что это важное астрономическое событие.

Многие астрофотографы активно наблюдают за пролетом кометы C/2023 A3 через Солнечную систему. В настоящий момент ее можно заметить на южной половине Земли. На севере же пролет кометы должен быть виден 12 октября.

«Мы на МКС не можем оставаться в стороне от этого уникального и яркого события. И в свободное время пытаемся ее поймать», — указал космонавт. Вагнер добавил, что сделал первые снимки C/2023 A3 еще 24 сентября.

Ранее в Астраханской области фотограф Лилия Филоненко запечатлела самый редкий парад планет. При этом российскому фотографу Алексею Янгулову посчастливилось заснять северное сияние в Хакасии.

В июле новосибирский фотограф Алексей Поляков показал снимки «Ведьминой метлы», которая представляет собой остатки от взрыва сверхновой звезды. В конце июня жители нескольких российских регионов смогли наблюдать редкое астрономическое явление — метеорный поток Июньские Боотиды.