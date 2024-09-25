Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:10, 25 сентября 2024Моя страна

Космонавт из России показал первые снимки появляющейся раз в 70 лет кометы

Российский космонавт Иван Вагнер сделал снимки кометы, появляющейся раз в 70 лет

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский космонавт Иван Вагнер, входящий в состав «Роскосмоса», сделал первые снимки необычной кометы C/2023 A3, появляющейся раз в 70 лет. ТАСС публикует фотографии и сообщает, что это важное астрономическое событие.

Многие астрофотографы активно наблюдают за пролетом кометы C/2023 A3 через Солнечную систему. В настоящий момент ее можно заметить на южной половине Земли. На севере же пролет кометы должен быть виден 12 октября.

«Мы на МКС не можем оставаться в стороне от этого уникального и яркого события. И в свободное время пытаемся ее поймать», — указал космонавт. Вагнер добавил, что сделал первые снимки C/2023 A3 еще 24 сентября.

Ранее в Астраханской области фотограф Лилия Филоненко запечатлела самый редкий парад планет. При этом российскому фотографу Алексею Янгулову посчастливилось заснять северное сияние в Хакасии.

В июле новосибирский фотограф Алексей Поляков показал снимки «Ведьминой метлы», которая представляет собой остатки от взрыва сверхновой звезды. В конце июня жители нескольких российских регионов смогли наблюдать редкое астрономическое явление — метеорный поток Июньские Боотиды.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В России меняют порядок регистрации частных домов. Чем грозит нарушение правил?

      Обвиненный в растрате бывший мэр российского города-курорта попросился на СВО

      Дикий зверь задрал работника российской турбазы

      Защита заявила о пожертвовании бывшим мэром Сочи похищенного дома

      Назван способ определить качество еды из доставки на глаз

      Стало известно местонахождение Дурова во Франции

      Таксист попытался изнасиловать туристку в Европе и бросил ее на парковке полуголой

      Blue Origin испытала вторую ступень New Glenn

      В ОБСЕ заявили об отсутствии результатов вербовки иностранцев в ВСУ

      Россияне заработали миллионы на чужой квартире и попали под суд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше