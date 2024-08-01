Российский фотограф поехал в степь и запечатлел «зловещее» северное сияние

Российский фотограф поехал в степь Хакасии и запечатлел северное сияние

Российскому фотографу Алексею Янгулову посчастливилось запечатлеть северное сияние в Хакасии. Его снимки публикует Telegram-канал Mash Siberia.

В посте сказано про «зловещее красное свечение». При этом отмечается, что это «не знак второго пришествия, а всего лишь северное сияние».

На фото видно ночное небо с розоватым мерцанием и красной полосой. На нескольких снимках фотограф запечатлел сине-зеленые цвета и множество звезд.

Ранее астрономы пообещали россиянам самый масштабный метеорный дождь. Ученые ожидали в ночь на 31 июля до 25 падающих звездных тел в час.

Северное сияние наблюдали жители российских регионов в ночь на 12 мая. Уточнялось, что оптическое атмосферное явление появилось в небе над Татарстаном, Сочи и Сыктывкаром, а также над Омской, Тюменской, Ленинградской и Брянской областями.

В мае россияне видели «космические тарелки» в небе над Воронежем. Затем, в конце июня, жители нескольких российских регионов смогли наблюдать редкое астрономическое явление — метеорный поток Июньские Боотиды. Помимо этого, в горах Сочи люди заметили фигуру Броккенского призрака.