Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:20, 1 августа 2024Моя страна

Российский фотограф поехал в степь и запечатлел «зловещее» северное сияние

Российский фотограф поехал в степь Хакасии и запечатлел северное сияние

Фото: Вадим Романов / РИА Новости

Российскому фотографу Алексею Янгулову посчастливилось запечатлеть северное сияние в Хакасии. Его снимки публикует Telegram-канал Mash Siberia.

В посте сказано про «зловещее красное свечение». При этом отмечается, что это «не знак второго пришествия, а всего лишь северное сияние».

На фото видно ночное небо с розоватым мерцанием и красной полосой. На нескольких снимках фотограф запечатлел сине-зеленые цвета и множество звезд.

Ранее астрономы пообещали россиянам самый масштабный метеорный дождь. Ученые ожидали в ночь на 31 июля до 25 падающих звездных тел в час.

Северное сияние наблюдали жители российских регионов в ночь на 12 мая. Уточнялось, что оптическое атмосферное явление появилось в небе над Татарстаном, Сочи и Сыктывкаром, а также над Омской, Тюменской, Ленинградской и Брянской областями.

В мае россияне видели «космические тарелки» в небе над Воронежем. Затем, в конце июня, жители нескольких российских регионов смогли наблюдать редкое астрономическое явление — метеорный поток Июньские Боотиды. Помимо этого, в горах Сочи люди заметили фигуру Броккенского призрака.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Начался большой обмен заключенными между Россией и странами НАТО. Кого освободит Москва?

      В СПЧ прокомментировали обмен заключенными между Россией и Западом

      На Западе рассказали о последствиях отказа от переговоров с Россией

      На Западе назвали мощных противников для полученных Украиной F-16

      Милош Бикович отказался сниматься в «политически окрашенных» проектах

      Певец Шарлот рассказал о времяпрепровождении в заключении

      Турист отравился угарным газом на популярном курорте Европы и не выжил

      Деятельность четырех зарубежных НПО признали нежелательной в России

      Второго фигуранта дела главы Военторга о хищениях отправили в СИЗО

      Россиянам посоветовали упражнение для избавления от жира на животе после 40 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше