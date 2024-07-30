Россиянам пообещали масштабный метеорный дождь

ТАСС: россияне смогут увидеть масштабный метеорный дождь

Астрономы пообещали россиянам самый масштабный метеорный дождь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

В ночь с 30 на 31 июля метеорный поток Южные дельта-Аквариды из созвездия Водолей будет особенно активным. Ученые ожидают до 25 падающих звездных тел в час. «В 2024 году условия наблюдения метеоров Южных дельта-Акварид благоприятные. В ночь максимума Луна будет стремиться к новолунию, которое произойдет 4 августа и не помешает наблюдению», — рассказали они.

Кроме того, специалисты уточнили, что данное астрономическое явление смогут увидеть жители южных и северных регионов. При этом во втором случае лучшим временем для наблюдения станут предрассветные часы.

Ранее сообщалось, что в России нашли один из обломков метеорита, ранее пролетевшего над Оренбурской областью.