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20:31, 30 июля 2024Моя страна

Россиянам пообещали масштабный метеорный дождь

ТАСС: россияне смогут увидеть масштабный метеорный дождь

Фото: Om Mishra / Unsplash

Астрономы пообещали россиянам самый масштабный метеорный дождь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

В ночь с 30 на 31 июля метеорный поток Южные дельта-Аквариды из созвездия Водолей будет особенно активным. Ученые ожидают до 25 падающих звездных тел в час. «В 2024 году условия наблюдения метеоров Южных дельта-Акварид благоприятные. В ночь максимума Луна будет стремиться к новолунию, которое произойдет 4 августа и не помешает наблюдению», — рассказали они.

Кроме того, специалисты уточнили, что данное астрономическое явление смогут увидеть жители южных и северных регионов. При этом во втором случае лучшим временем для наблюдения станут предрассветные часы.

Ранее сообщалось, что в России нашли один из обломков метеорита, ранее пролетевшего над Оренбурской областью.

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      Мария Винар
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