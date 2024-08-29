В российском регионе запечатлели самый редкий парад планет

Астраханский фотограф Филоненко запечатлела самый редкий парад шести планет

В Астраханской области фотограф Лилия Филоненко запечатлела самый редкий парад планет. Ее снимок публикует местное издание «PROАстрахань».

На фото видно ночное небо и Луну, которая отражает солнечный свет. Поблизости заметно множество звезд и несколько особенно ярких точек, выстроившихся как бы в линию. На снимке, как оказалось, видно в том числе Марс, Юпитер и Уран. В этом «космическом спектакле» было всего шесть планет.

Филоненко также участвует в сообществе астрономов-любителей имени Ф.Ю. Зигеля, так что заранее готовилась к этому параду планет и очень ждала. Россиянка использовала в снимках повышение контрастности, чтобы объекты были четко видны. Благодаря всему этому фотограф также смогла отчетливо запечатлеть месячный серп.

Ранее российскому фотографу Алексею Янгулову посчастливилось запечатлеть северное сияние в Хакасии. В мае россияне также видели «космические тарелки» в небе над Воронежем. Затем, в конце июня, жители нескольких российских регионов смогли наблюдать редкое астрономическое явление — метеорный поток Июньские Боотиды. Помимо этого, в горах Сочи люди заметили фигуру Броккенского призрака.