Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:30, 29 августа 2024Моя страна

В российском регионе запечатлели самый редкий парад планет

Астраханский фотограф Филоненко запечатлела самый редкий парад шести планет

Фото: Southtownboy Studio / Shutterstock / Fotodom

В Астраханской области фотограф Лилия Филоненко запечатлела самый редкий парад планет. Ее снимок публикует местное издание «PROАстрахань».

На фото видно ночное небо и Луну, которая отражает солнечный свет. Поблизости заметно множество звезд и несколько особенно ярких точек, выстроившихся как бы в линию. На снимке, как оказалось, видно в том числе Марс, Юпитер и Уран. В этом «космическом спектакле» было всего шесть планет.

Филоненко также участвует в сообществе астрономов-любителей имени Ф.Ю. Зигеля, так что заранее готовилась к этому параду планет и очень ждала. Россиянка использовала в снимках повышение контрастности, чтобы объекты были четко видны. Благодаря всему этому фотограф также смогла отчетливо запечатлеть месячный серп.

Ранее российскому фотографу Алексею Янгулову посчастливилось запечатлеть северное сияние в Хакасии. В мае россияне также видели «космические тарелки» в небе над Воронежем. Затем, в конце июня, жители нескольких российских регионов смогли наблюдать редкое астрономическое явление — метеорный поток Июньские Боотиды. Помимо этого, в горах Сочи люди заметили фигуру Броккенского призрака.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Есть ощущение, что плана нет». В Киеве заявили о критической ситуации и призвали украинцев уезжать из Покровска

      Беременную москвичку с мужем-вьетнамцем выгнали из единственной квартиры

      Армия США закупит испытанные на России боевые БПЛА

      Россиянкам назвали модное пальто на осень

      Глава российского региона наградил свою жену

      Российский студент-программист полтора года набирал курьеров для аферистов и попался

      В США заявили об уничтожении всех баз снабжения ВСУ в Сумской области

      Главком ВСУ рассказал о ситуации на покровском направлении

      Полковник усомнился в возможности использовать истребители F-16 над Россией

      Россиянам назвали недооцененный овощ для похудения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше