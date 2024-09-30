Российский подросток украл у отца сейф с деньгами и угнал машину

В Подмосковье восьмиклассник украл сейф отца с 3 млн руб. и угнал его машину

В Лосино-Петровском Московской области 14-летний подросток украл сейф отца и угнал его машину. Об этом в своем Telegram-канале сообщают «МК: срочные новости».

По данным издания, он дождался, пока отец уснет. После этого юноша аккуратно вынес из дома сейф с тремя миллионами рублей, а также прихватил ключи от его автомобиля. Подросток решил хорошо погулять и поехал к своему другу. Но тот вместо развлечений дозвонился до отца мальчика и рассказал о произошедшем.

Мужчина вызвал наряд полиции и написал заявление на сына. Он задержан полицией, решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее сообщалось, что россиянин угнал машину ради поездки в гости к отцу и был осужден.