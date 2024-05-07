Россиянин угнал машину ради поездки в гости к отцу и был осужден

В Тобольске суд приговорил мужчину к 3 годам за угон машины ради поездки к отцу

Тобольский районный суд приговорил местного жителя к трем годам колонии строгого режима за угон машины ради поездки в гости к отцу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

Мужчину признали виновным по статье 166 («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения») УК РФ. В содеянном он раскаялся. Ранее он уже был судим.

По версии следствия, 12 ноября 2023 года мужчина выпил и пошел гулять со своим знакомым по Тобольску. В какой-то момент он решил доехать до деревни, где живет его отец. В это время еще не ходили автобусы, поэтому подсудимый захотел угнать чей-то автомобиль.

В шестом микрорайоне Тобольска на парковке он увидел ВАЗ с открытой дверью, сел за руль и доехал до деревни Пенья, где автомобиль остановился из-за отсутствия бензина. Тогда осужденный оставил машину на дороге и пошел к отцу пешком.

Ранее 29-летний житель города Ленинск-Кузнецкий угнал несколько машин ради поездки к матери.