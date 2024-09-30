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18:39, 30 сентября 2024Силовые структуры

Российский полицейский продал ФСБ устройства для прослушки и сел в колонию

В Петербурге суд вынес приговор экс-полицейскому за продажу ФСБ микрофонов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему полицейскому Андрею Гракову за продажу сотрудникам ФСБ устройств для прослушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Подсудимый признан виновным в покушении на незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Он получил один год в колонии-поселении с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года.

Из материалов дела следует, что Граков, занимавший должность начальника отдела тылового обеспечения тыла управления МВД России по Невскому району Петербурга, выставил на продажу в интернете находившиеся у него четыре малогабаритных радиомикрофона РМ-М5 и U-113, используемых для прослушки. С полицейским связался покупатель и затем приехал к нему домой за устройствами. Но уже во время сделки выяснилось, что к Гракову прибыл сотрудник ФСБ под прикрытием, который задержал полицейского после того, как он показал ему весь имевшийся у него ассортимент.

Граков на суде признал вину и раскаялся в содеянном. По его словам, он хотел продать списанные диктофоны, которые ему было жалко выкинуть.

30 сентября сообщалось, что сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю уличили полицейского в получении взятки в один миллион рублей.

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      Любовь Ширижик
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