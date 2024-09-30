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07:55, 30 сентября 2024Силовые структуры

Полицейского уличили в получении взятки в миллион рублей

СК: в Красноярске полицейского арестовали за получение взятки в ₽1 млн.

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Сотрудник УФСБ России по Красноярскому краю уличили сотрудника полиции в получении взятки в один миллион рублей, суд арестовал фигуранта. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) России по региону в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, старший оперуполномоченный УЭБиПК вел расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Красноярска, обвиняемого в мошенничестве в строительной сфере. В какой-то момент подозреваемый предложил стражу порядка миллион рублей в обмен на прекращение следственных действий.

Вечером 26 сентября стороны встретились для передачи денег. После этого полицейского задержали сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере». Суд арестовал подозреваемого.

«Взяткодатель освобожден от уголовной ответственности на основании примечания к ст. 291 УК РФ в связи с добровольным сообщением о факте передачи взятки и сотрудничеством со следствием», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что суд Москвы арестовал недвижимость бизнесмена из Краснодара Льва Мартиросяна, которого обвиняют в предоставлении экс-начальнику главного кадрового управления Минобороны РФ генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову дома и участка в качестве взятки.

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      Евгений Силаев
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