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14:39, 30 сентября 2024Интернет и СМИ

Российского журналиста ранили в ДНР

Корреспондент «Известий» Кулага получил ранение под Часовым Яром в ДНР

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

Корреспондент российского издания «Известия» Денис Кулага получил ранение под Часовым Яром в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом газета сообщает в Telegram.

По предварительным данным, в квадроцикл, на котором передвигался журналист «Известий», прилетел FPV-дрон. В результате атаки Кулага получил осколочные ранения обеих ног, а также ожоги и переломы нижних конечностей.

Несмотря на ранения, корреспондент помогал оказывать первую помощь раненым офицерам сопровождения. В настоящее время Кулага госпитализирован. Уточняется, что жизни и здоровью журналиста ничего не угрожает.

7 августа украинский дрон в Курской области атаковал машину, в которой находился военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Военкор получил множественные ожоги и травму головы. Его экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Журналист проходил лечение в НИИ имени Н. В. Склифосовского. 13 сентября его выписали из больницы.

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      Олег Давыдов
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