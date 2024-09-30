Российского журналиста ранили в ДНР

Корреспондент «Известий» Кулага получил ранение под Часовым Яром в ДНР

Корреспондент российского издания «Известия» Денис Кулага получил ранение под Часовым Яром в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом газета сообщает в Telegram.

По предварительным данным, в квадроцикл, на котором передвигался журналист «Известий», прилетел FPV-дрон. В результате атаки Кулага получил осколочные ранения обеих ног, а также ожоги и переломы нижних конечностей.

Несмотря на ранения, корреспондент помогал оказывать первую помощь раненым офицерам сопровождения. В настоящее время Кулага госпитализирован. Уточняется, что жизни и здоровью журналиста ничего не угрожает.

7 августа украинский дрон в Курской области атаковал машину, в которой находился военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Военкор получил множественные ожоги и травму головы. Его экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Журналист проходил лечение в НИИ имени Н. В. Склифосовского. 13 сентября его выписали из больницы.