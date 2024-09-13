Раненого в Курской области военкора Поддубного выписали из больницы

Военкора Евгения Поддубного выписали из НИИ имени Склифосовского

Военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, тяжело раненного в Курской области, выписали из больницы. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспондент агентства рассказал, что журналиста выписали из НИИ имени Склифософского, где он находился на лечении.

Ранее сообщалось, что военкор начал поправляться. Его перевели из реанимации в ожоговое отделение, а также разрешили близким посещать Поддубного.

До этого стало известно, что журналисту ВГТРК позвонил президент России Владимир Путин. Он поздравил Поддубного с днем рождения и пожелал ему как можно скорее выздороветь и вернуться к работе.

7 августа дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области атаковал машину, в которой находился Поддубный. Его экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. У военкора диагностировали множественные ожоги и травму головы.