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09:39, 27 августа 2024Интернет и СМИ

Раненый военкор Поддубный начал поправляться

Раненого военкора Поддубного перевели из реанимации в ожоговое отделение

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Военкора Евгения Поддубного, раненного в Курской области, перевели из реанимации в ожоговое отделение. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации источников издания, журналист начал поправляться. «Он уже активен и врачи разрешили родным и друзьям посещать его», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Поддубному позвонил президент России Владимир Путин. Он поздравил военкора с днем рождения и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Перед этим Поддубный раскрыл подробности о своем состоянии после ранения. Журналист рассказал, что не только получил многочисленные ожоги, но также был контужен.

Вечером 7 августа украинский дрон в Курской области атаковал машину, в которой находился Поддубный. Он был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. У журналиста диагностировали множественные ожоги и травму головы.

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      Маргарита Щигарева
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