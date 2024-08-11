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21:33, 11 августа 2024Интернет и СМИ

Поддубный раскрыл новые подробности о своем состоянии после ранения

Поддубный заявил, что помимо ожогов получил контузию

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что не только получил многочисленные ожоги, но также был контужен. Новые подробности о своем состоянии после ранения, полученного в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, военкор раскрыл в интервью телеканалу «Россия-1».

«Я ничего не помню пока, контузия, мне сложно пока что-то сказать. Все еще не очень хорошо [себя чувствую], я в реанимации», — высказался он.

Освещавший события в Курской области военкор был атакован беспилотником ВСУ вечером 7 августа. После удара дрона он был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. У журналиста диагностировали множественные ожоги и травму головы.

Ранее россиянин Николай Рыльский, обнаруживший Поддубного, сообщил о спасении военкора. Он рассказал, что посадил пострадавшего в свою машину и повез его в больницу. Чтобы журналист не потерял сознание, мужчина разговаривал с ним и заставлял его петь

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      Маргарита Пименова
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