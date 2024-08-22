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12:18, 22 августа 2024Интернет и СМИ

Путин позвонил военкору Поддубному

Владимир Путин позвонил военкору Поддубному и поздравил его с днем рождения

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин позвонил военному корреспонденту ВГТРК Евгеню Поддубному, раненному в Курской области, и поздравил его с днем рождения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылку на пресс-службу Кремля.

Сообщается, что российский лидер пожелал журналисту скорейшего выздоровления и возвращения к работе после ранения.

Ранее Поддубный раскрыл новые подробности своего ранения. Он заявил, что не только получил многочисленные ожоги, но и был контужен. Журналист также добавил, что чувствует себя не очень хорошо.

Вечером 7 августа журналиста атаковали беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Раненого военкора нашел россиянин Николай Рыльский и передал его волонтерам. Поддубного экстренного госпитализировали. У него были диагностированы травму головы и множественные ожоги.

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      Мария Большакова
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