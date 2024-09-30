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12:43, 30 сентября 2024Россия

Российскому военному отказали в получении инвалидности после тяжелого ранения на СВО

Бойцу из Пермского края отказали в получении инвалидности после ранения на СВО

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Военному из Пермского края отказали в получении инвалидности после тяжелого ранения в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал уполномоченный по правам человека в российском регионе Игорь Сапко.

Как рассказал омбудсмен, в период прохождения военной службы на СВО боец получил тяжелое ранение, после чего перенес несколько сложных операций.

«Однако при первичном обращении по месту жительства в Бюро медико-социальной экспертизы ему было отказано в установлении группы инвалидности», — уточнил Сапко. Помимо этого, российскому военному также отказали в получении страховых выплат.

Решение пересмотрели после повторного запроса в Главное бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю — заявителю установили группу инвалидности с причиной «военная травма», разработали индивидуальную программу реабилитации и назначили выплаты.

Ранее участнику СВО из Владимирской области пришлось доказывать факт ранения ради выплат. Чиновники заявляли, что у мужчины якобы нет соответствующих документов.

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      Елена Торубарова
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