Сестра Ким Чен Ына посоветовала США отказаться от «глупого парня» Зеленского

США следует отказаться от «глупого парня», под которым имеется в виду президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявила сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Е Чжон, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Это безрассудная, политически мотивированная провокация [заявления Зеленского], которая никогда не может быть оправдана. (...) Мир устал от Зеленского, и США следует отказаться от такого глупого и недальновидного парня», — сказала политик.

Таким образом она отреагировала на слова украинского лидера о том, что КНДР якобы помогает России вооружениями. Ким Е Чжон также напомнила, что страны Запада сами оказывают Киеву военную помощь и призвала серьезно относиться к заявлениям Москвы об угрозе эскалации конфликта.

Ранее Ким Е Чжон раскритиковала президента США и Запад за финансовую поддержку Украины. В своем заявлении она указала, что дополнительная военная помощь США Украине может стать триггером, который вызовет мировую ядерную катастрофу. Новый пакет американской помощи Киеву в размере 8 миллиардов долларов она назвала грубой ошибкой и глупым поведением Вашингтона.