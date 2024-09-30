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11:05, 30 сентября 2024Мир

Сестра Ким Чен Ына назвала Зеленского глупым парнем

Сестра Ким Чен Ына посоветовала США отказаться от «глупого парня» Зеленского

Фото: Jorge Silva / Pool / Reuters

США следует отказаться от «глупого парня», под которым имеется в виду президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявила сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Е Чжон, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Это безрассудная, политически мотивированная провокация [заявления Зеленского], которая никогда не может быть оправдана. (...) Мир устал от Зеленского, и США следует отказаться от такого глупого и недальновидного парня», — сказала политик.

Таким образом она отреагировала на слова украинского лидера о том, что КНДР якобы помогает России вооружениями. Ким Е Чжон также напомнила, что страны Запада сами оказывают Киеву военную помощь и призвала серьезно относиться к заявлениям Москвы об угрозе эскалации конфликта.

Ранее Ким Е Чжон раскритиковала президента США и Запад за финансовую поддержку Украины. В своем заявлении она указала, что дополнительная военная помощь США Украине может стать триггером, который вызовет мировую ядерную катастрофу. Новый пакет американской помощи Киеву в размере 8 миллиардов долларов она назвала грубой ошибкой и глупым поведением Вашингтона.

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      Дарья Устьянцева
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