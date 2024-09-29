Сестра лидера КНДР заявила о грубой ошибке США

Сестра Ким Чен Ына: Западу и США нельзя недооценивать строгое предупреждение РФ

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон раскритиковала президента Запад и США за финансовую поддержку Украины. Ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В своем заявлении она указала, что дополнительная военная помощь США Украине может стать триггером, который вызовет мировую ядерную катастрофу. Новый пакет американской помощи Киеву в размере восьми миллиардов долларов она назвала грубой ошибкой и глупым поведением Вашингтона.

Ким Е Чжон подчеркнула, что Западу и Соединенным Штатам нельзя игнорировать или недооценивать строгое предупреждение Москвы. «Оказание помощи Украине для того, чтобы она пыталась совершить дальнейшие авантюрные военные действия, является опасной азартной игрой и неответственным поведением, заставляющим многих людей только молоть бога за то, чтобы избегать большой катастрофы», — говорится в заявлении.

Ранее Ким Е Чжон пообещала «постоянно и бесконечно» усиливать ядерный потенциал Северной Кореи. Она подчеркнула, что речь идет о наращивании вооружений как в качественном, так и в количественном отношении.