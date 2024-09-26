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05:33, 26 сентября 2024Мир

Сестра Ким Чен Ына пообещала усилить ядерный потенциал КНДР

Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон: необходимо бесконечно усиливать ядерный потенциал

Фото: Sputnik / Vladimir Smirnov / Pool / Reuters

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон пообещала «постоянно и бесконечно» усилить ядерный потенциал Северной Кореи. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Она подчеркнула, что речь идет о наращивании вооружений как в качественном, так и в количественном отношении. Таким образом Ким Е Чжон прокомментировала прибытие в южнокорейский Пусан американской подводной лодки ВМС США. По ее словам, это явно демонстрирует отчаянные военные и стратегические усилия США.

Ранее Ким Е Чжон заявила, что стратегические средства США не найдут пристанища на Корейском полуострове. По ее словам, заход американской подлодки в Пусан «не станет причиной для страха мощных сил, противостоящих США».

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      Марина Совина
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