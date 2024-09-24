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14:10, 24 сентября 2024Мир

КНДР призвала оставить надежду входящую в Южную Корею американскую подлодку

Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон: подлодка США не найдет пристанища в Южной Корее
Ким Е Чжон

Ким Е Чжон. Фото: Jorge Silva / Reuters

Атомная подводная лодка ВМС США, входящая в порт южнокорейского Пусана, не сможет найти безопасного пристанища на Корейском полуострове, заявила сестра лидера КНДР Ким Е Чжон. Ее цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает ТАСС.

«Стратегические средства США не смогут найти себе пристанища на Корейском полуострове. Мы продолжим доводить до сведения, что ни один порт или военная база в Республике Корея не являются безопасным местом», — сказала она.

По ее словам, заход американской подлодки в Пусан «не станет причиной для страха мощных сил, противостоящих США».

Ранее стало известно, что КНДР направит своего министра иностранных дел Чхве Сон Хи в Россию второй раз за 2024 год.

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      Глеб Бажуткин
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