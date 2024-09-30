США отговорили Израиль от масштабной операции в Ливане

NBC News: Израиль ограничил масштабы операции в Ливане из-за чиновников США

Израиль планировал более крупную операцию в Ливане, однако решил ограничить масштабы после призывов американских чиновников. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«Израиль планировал более масштабное вторжение, но после того, как официальные лица США призвали его пересмотреть свое решение в ходе обширных переговоров на выходных, они решили сократить масштабы», — говорится в сообщении.

Представитель американского президента Джо Байдена отметил, что, несмотря на это, власти США по-прежнему обеспокоены возможным расширением операции. Он добавил, что американский президент по-прежнему настаивает на прекращении огня.

Ранее член Комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев заявил, что Израиль хочет втянуть США в большую войну. Он заявил о планах Израиля втянуть США в большую войну и уточнил, что сейчас страна согласует с Вашингтоном проведение наземной операции в Ливане. Если план действий утвердят, то Соединенные Штаты перенесут войну на свою территорию в виде террористических атак.