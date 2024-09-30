В Госдуме заявили о планах Израиля втянуть США в большую войну

Депутат Госдумы Шхагошев заявил о планах Израиля втянуть США в большую войну

Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев заявил, что Израиль хочет втянуть США в большую войну. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Шхагошев заявил о планах Израиля втянуть США в большую войну и уточнил, что сейчас страна согласует с Вашингтоном проведение наземной операции в Ливане. Если план действий утвердят, то Соединенные Штаты перенесут войну на свою территорию в виде террористических атак.

«Официальное согласование для Израиля — это хитрый политический ход по втягиванию США, поскольку те участвуют в процессе, в большую войну», — отметил депутат Госдумы.

Ранее сообщалось, что Израиль начал разведывательные операции в Ливане. Армия Израиля развернула около пяти бригад. Ожидается, не все они перейдут границу с Ливаном.