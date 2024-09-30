США выделили сотни миллионов долларов на военную помощь Тайваню

Байден распорядился выделить $567 миллионов на военную помощь Тайваню

Президент США Джо Байден распорядился выделить 567 миллионов долларов на военную помощь Тайваню. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

«Властью, данной мне как президенту конституцией и законами США (...), я поручаю госсекретарю (...) распорядиться о выделении до 567 миллионов долларов на оборонную продукцию и услуги Пентагона, а также на обучение и подготовку в военной сфере для оказания помощи Тайваню», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в прошлом году Вашингтон выделил Тайваню 345 миллионов долларов по линии министерства обороны.

Ранее помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что США не стремятся к развязыванию конфликта с Китаем. По его словам, американская администрация также не поддерживает независимость Тайваня.