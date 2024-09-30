Столтенберг призвал ЕС убедить Трампа продолжать поддерживать Украины

Politico: Столтенберг призвал убедить Трампа поддерживать Киев при переизбрании

Уходящий в отставку генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с призывом к странам Евросоюза убеждать кандидата в президенты США Дональда Трампа продолжать оказывать поддержку Киеву, если он одержит победу на выборах, сообщает издание Politico.

«Кто бы ни был избран президентом Соединенных Штатов в ноябре, я думаю, что для европейских союзников важно взаимодействовать с США, чтобы гарантировать их дальнейшую поддержку Украины», — заявил он.

Также Столтенберг высказался об установленной для государств-членов альянса цели достичь уровня оборонных расходов в два процента ВВП, подчеркнув, что этого недостаточно.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-лидером США Дональдом Трампом в башне Trump Tower в Нью-Йорке. Политик назвал встречу очень содержательной.