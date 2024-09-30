Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:31, 30 сентября 2024Мир

Столтенберг призвал ЕС убедить Трампа продолжать поддерживать Украины

Politico: Столтенберг призвал убедить Трампа поддерживать Киев при переизбрании

Фото: Globallookpress.com

Уходящий в отставку генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с призывом к странам Евросоюза убеждать кандидата в президенты США Дональда Трампа продолжать оказывать поддержку Киеву, если он одержит победу на выборах, сообщает издание Politico.

«Кто бы ни был избран президентом Соединенных Штатов в ноябре, я думаю, что для европейских союзников важно взаимодействовать с США, чтобы гарантировать их дальнейшую поддержку Украины», — заявил он.

Также Столтенберг высказался об установленной для государств-членов альянса цели достичь уровня оборонных расходов в два процента ВВП, подчеркнув, что этого недостаточно.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-лидером США Дональдом Трампом в башне Trump Tower в Нью-Йорке. Политик назвал встречу очень содержательной.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В России поднимут пенсии. Когда произойдут изменения и кого затронут?

      В российском городе упал лифт с ребенком внутри

      Столтенберг призвал ЕС убедить Трампа продолжать поддерживать Украины

      В российском регионе потребовали снести более тысячи домов из-за фонтанов

      В России раскрыли максимальный размер пособия по беременности в 2025 году

      Боррель заявил об интересе Запада в поражении России

      Автор хита «Матушка-Земля» рассказала о необычных отношениях с мужем

      Священника не смогли спасти после ночи секса и наркотиков в компании коллеги

      Захарова ответила на слова Блинкена о трагедии в Бабьем Яре

      В России проиндексируют социальные пенсии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше