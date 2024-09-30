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15:49, 30 сентября 2024Моя страна

Ценный клад нашли в России

Ценный клад нашли на территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Специалисты нашли ценный клад на территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Об этом сообщает Gorodvo.ru.

Археологам удалось обнаружить 266 монет 400-летней давности с изображением Георгия Победоносца. Как рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, все монеты находятся в аварийном состоянии.

«Ценная находка будет отреставрирована экспертами. После монеты передадут в фонд археологии Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Археологические исследования на территории музея-заповедника проводятся в рамках изучения состояния фундаментов зданий на этапе составления проектной документации», — сообщил он.

Раскопки велись по периметру здания поварни, у келий и монастырского архива.

Ранее сообщалось, что сотрудники Новгородского государственного университета обнаружили в ходе раскопок керамический горшок, возраст находки около 6000 лет. По словам ученых, такие находки на Северо-Западе России исключительно редки.

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