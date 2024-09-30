Тупорылая акула укусила наступившего на нее пожилого серфера

В США опытный серфер пережил нападение акулы и сам добрался до больницы

В штате Флорида, США, тупорылая акула укусила опытного серфера Чарли Хайека, также известного как Грубый Чарли (Gnarly Charley), за ногу. Об этом пишет The Daytona Beach News-Journal.

62-летний Хайек, занимающийся серфингом с 1970-х годов, рассказал, что в тот день, пока рядом никого не было, он покатался на волнах два часа. По пути к берегу он оседлал небольшую волну и сошел с доски. Однако вместо того, чтобы наступить на дно, он наступил на акулу.

По словам пожилого мужчины, акула тут же отреагировала на произошедшее: набросилась на него и уплыла. Он предположил, что она не стала кусать его еще, потому что испугалась. Переживший нападение Хайек сам добрался до берега. «Когда я оперся на ногу — бум! Вся кровь просто полилась из моей ноги», — описал рану серфер. Он перевязал ногу тросом от серфа и отправился в больницу.

Хайек отметил, что ему крупно повезло, поскольку акула не перекусила его ахиллово сухожилие. Врачи наложили ему восемь швов. По словам мужчины, он не злится на акулу, потому что понимает, что та просто защищалась. Он даже дал ей имя — Генри. «Генри не любит меня, потому что я не уделяю ему достаточно внимания», — объяснил Хайек. Он заявил, что уже ждет восстановления, чтобы вернуться к серфингу.

Ранее сообщалось, что жительница США перенесла 19 операций, после того как акула вцепилась ей в живот и откусила руку. Сейчас женщина учится пользоваться протезом и готовится к еще одной операции по восстановлению таза.

