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16:30, 30 сентября 2024Путешествия

Турист пошел в поход с семьей в Греции и был найден бездыханным рядом с монастырем

Турист пошел в поход с семьей на Крите, потерялся и был найден бездыханным

Фото: dronepicr / Wikimedia

Турист пошел в поход с семьей на греческом острове Крит, потерялся и был найден бездыханным спустя два дня. Подробностями истории поделилось местное издание Greek City Times.

Уточняется, что 27 сентября 60-летний мужчина и члены его семьи отправились в горный регион Ханья на севере острова. Во время похода путешественник пропал, и родные оповестили об этом местные власти.

На следующий день, 28 сентября, пожарные и береговая охрана выдвинулись на поиски пропавшего. Тело туриста удалось обнаружить рядом с монастырем Агиос Антониос.

В июне похожий случай произошел с пожилым туристом из Нидерландов на греческом острове Самос. Мужчина отправился в поход в жару и не выжил.

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      Алина Черненко
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