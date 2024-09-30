Украинских военкомов обяжут носить видеорегистраторы

Минобороны Украины обяжет военкомов носить видеорегистраторы

Министерство обороны Украины обяжет сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») носить видеорегистраторы. Об этом пишет украинская «Судебно-юридическая газета».

Как сообщается, 6 августа Минобороны Украины утвердило инструкцию о применении видеорегистраторов военкомами. Приказом разрешается передача СМИ фото- и видеозаписей и публикация материалов в интернете, но только с разрешения руководителя ТЦК.

«Применение ими технических приборов и технических средств, имеющих функции автоматической фото- и видеофиксации, осуществляется с целью: (...) фиксации действий уполномоченных представителей», — подчеркивается в материале.

Ранее депутат Верховной Рады Соломия Бобровская рассказала о безнаказанности нарушающих закон военкомов. Политик не смогла вспомнить случаи наказания сотрудников ТЦК за правонарушения.