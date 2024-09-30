В Белом доме испугались ответа Ирана на ликвидацию лидера «Хезболлы»

CNN: Белый дом начал подготовку к возможному ответу Ирана на ликвидацию Насраллы

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена возможным ответом Ирана на ликвидацию генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, поэтому начала активно работать с Израилем над усилением обороны государства. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«В администрации Байдена испугались того, что после ликвидации Израилем Насраллы может готовиться атака со стороны Ирана. Поэтому Белый дом начал активно сотрудничать с Израилем в вопросах усиления обороны», — передает телеканал слова американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

При этом источник не стал уточнять, какой конкретно атаки ожидают от Тегерана Вашингтон и Тель-Авив.

28 сентября генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла был ликвидирован в результате израильского удара по Бейруту.