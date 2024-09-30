В ДНР подросток стал жертвой обстрела со стороны ВСУ

Пушилин: в ДНР из-за обстрелов погиб подросток, 8 человек ранены

В Донецкой народной республике (ДНР) подросток стал жертвой обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, ранения получили восемь человек из числа мирных жителей, в том числе трое детей.

Пушилин отметил, что в течение дня ВСУ совершили 25 атак, выпустили около 70 боеприпасов из ствольной артиллерии калибром 155 миллиметров, в том числе использовались кассетные боеприпасы. Повреждения получил дом в Никитовском районе Горловки.

Накануне при обстрелах ДНР со стороны украинских войск пострадали шесть мирных жителей, в том числе ребенок.

