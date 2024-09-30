В Эстонии объявили о разработке дальнобойных ракет

Министр обороны Эстонии Певкур объявил о разработке дальнобойных ракет

Эстония разрабатывает дальнобойные ракеты с радиусом действия до 500 километров. Об этом заявил министр обороны республики Ханно Певкур, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Певкур объявил о разработке в Эстонии дальнобойных ракет дальностью от 300 до 500 километров и скоростью до 800 километров в час. Он также рассказал об отправке эстонских экспертов на Украину для оценки потенциала разрабатываемых ракет.

«Мы знаем, что в стране есть две или три компании, которые добились большого прогресса в разработке такого вооружения», — заявил министр.

Ранее Певкур сообщил, что, по его подсчетам, за период с 2022 по 2028 год Эстония приобретет боеприпасы общей стоимостью три миллиарда евро.