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20:43, 30 сентября 2024Бывший СССР

В Эстонии объявили о разработке дальнобойных ракет

Министр обороны Эстонии Певкур объявил о разработке дальнобойных ракет

Фото: Heiko Becker / Reuters

Эстония разрабатывает дальнобойные ракеты с радиусом действия до 500 километров. Об этом заявил министр обороны республики Ханно Певкур, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Певкур объявил о разработке в Эстонии дальнобойных ракет дальностью от 300 до 500 километров и скоростью до 800 километров в час. Он также рассказал об отправке эстонских экспертов на Украину для оценки потенциала разрабатываемых ракет.

«Мы знаем, что в стране есть две или три компании, которые добились большого прогресса в разработке такого вооружения», — заявил министр.

Ранее Певкур сообщил, что, по его подсчетам, за период с 2022 по 2028 год Эстония приобретет боеприпасы общей стоимостью три миллиарда евро.

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      Юрий Леонов
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