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06:20, 30 сентября 2024Экономика

В Госдуме захотели разрешить россиянам передавать пенсионные баллы своим родителям. Что предлагают депутаты?

В Госдуме предложили разрешить передавать пенсионные баллы родителям

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким в понедельник, 30 сентября, внесет в Госдуму законопроект, который позволит детям передавать своим родителям пенсионные баллы.

Предлагается внести изменения в закон «О страховых пенсиях».

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Будет разрешена передача двух баллов в год

Предполагается, что россиянам будет разрешено передавать за один календарный год не более двух пенсионных баллов: по одному баллу каждому родителю или два балла единственному родителю.

Увеличенное количество баллов у родителей повысит размер их пенсий и уровень жизни, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Законопроект призван помочь родителям россиян

Депутаты напомнили, что минимальный стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент для назначения страховой пенсии по старости составляют от 15 лет и 30 баллов с 2025 года соответственно. По мнению авторов инициативы, в рамках таких условий требуется дополнительная поддержка выходящих на пенсию граждан.

С учетом всех пенсионных реформ и изменений для ряда граждан стало проблемой накопить минимальные 30 баллов для того, чтобы получить пенсию по старости

Сергей Леоновзампред фракции ЛДПР в Госдуме

Если дети будут делиться с родителями баллами, то большого ущерба от этого для них не будет, а для матери и отца это станет существенной помощью, пояснили парламентарии.

Ранее рабочая группа профильной комиссии Госсовета предложила поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам. Так, в проекте паспорта национального проекта «Кадры» появился пункт, по которому власти могут снять имеющееся ограничение в три индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). Таким образом, предлагается разрешить работающим пенсионерам копить баллы наравне с населением в трудоспособном возрасте — до 10 в год.

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      Марина Совина
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