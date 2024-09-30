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13:35, 30 сентября 2024Бывший СССР

В Херсонской области поражен пункт временной дислокации ВСУ

Лебедев: пункт временной дислокации ВСУ поражен в Херсонской области

Фото: Reuters

Пункт временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) поражен российскими войсками в подконтрольном Киеву Бериславе в Херсонской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

«Прилетело по ПВД на окраине Берислава. Туда только два дня назад заехала пара сотен бандеровцев», — сообщил координатор подполья.

Согласно данным подполья, раненых вывозят в Снигиревку в Николаевской области.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о главном достижении региона за год. По его словам, регион полностью интегрировался во все сферы жизни России.

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      Илья Таксюр
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