Лебедев: пункт временной дислокации ВСУ поражен в Херсонской области

Пункт временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) поражен российскими войсками в подконтрольном Киеву Бериславе в Херсонской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

«Прилетело по ПВД на окраине Берислава. Туда только два дня назад заехала пара сотен бандеровцев», — сообщил координатор подполья.

Согласно данным подполья, раненых вывозят в Снигиревку в Николаевской области.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о главном достижении региона за год. По его словам, регион полностью интегрировался во все сферы жизни России.

