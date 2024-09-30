В кабмине Германии уточнили решение страны по ударам ВСУ вглубь России

Кабмин ФРГ: мнение Бербок не повлияет на отказ Шольца поставлять Украине Taurus

Мнение главы МИД Германии Анналены Бербок не повлияет на отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлять Киеву крылатые ракеты большой дальности Taurus для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь российской территории. Об этом заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

«Канцлер Шольц уже давно занял четкую позицию по вопросу поставок ракет Taurus, и она остается в силе», — отметил представитель кабмина.

Хебештрайт добавил, что высказывания Бербок не повлияют на текущую политику Германии по ударам ВСУ вглубь России западными дальнобойными ракетами.

Ранее Бербок поддержала поставки ВСУ ракет Taurus для ударов вглубь российской территории, отвергнув при этом решение Шольца, исключившего такую возможность из-за опасений спровоцировать прямой конфликт с Россией.