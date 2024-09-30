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21:58, 30 сентября 2024Мир

В КНДР объяснили причину конфликта на Украине

В КНДР заявили о перекладывании Западом вины за Украину на другие страны

Фото: Lee Jae-Won / Reuters

Запад пытается переложить вину за конфликт на Украине на другие страны, но он стал результатом их действий, такое мнение выразил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон на выступлении с трибуны Генеральной Ассамблеи. Трансляцию вел сайт организации.

По его словам, события на Украине стали «результатом расширения НАТО на Восток и военных поставок на астрономические суммы союзнику». «Выпады» Вашингтона по этому поводу можно объяснить стремлением «оправдать беспринципную политическую и военную поддержку своего союзника», а также сформировать «военные альянсы на глобальном уровне».

Ранее заместитель заведующего отделом Центрального Комитета Трудовой партии Кореи Ким Е Чен заявил, что КНДР осуждает политику США по Украине, заключающуюся в оказании Киеву военной помощи, поскольку это является грубой ошибкой.

Ким Е Чен отметил, что Вашингтону не следует игнорировать изменение ядерной доктрины России, являющееся ответом на возможное разрешение Киеву наносить удары западными ракетами по территории РФ. В КНДР также призвали Запад отказаться от поддержки Владимира Зеленского и его «грошовой игры».

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      Сергей Грехов
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