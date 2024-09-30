В КНДР заявили о перекладывании Западом вины за Украину на другие страны

Запад пытается переложить вину за конфликт на Украине на другие страны, но он стал результатом их действий, такое мнение выразил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон на выступлении с трибуны Генеральной Ассамблеи. Трансляцию вел сайт организации.

По его словам, события на Украине стали «результатом расширения НАТО на Восток и военных поставок на астрономические суммы союзнику». «Выпады» Вашингтона по этому поводу можно объяснить стремлением «оправдать беспринципную политическую и военную поддержку своего союзника», а также сформировать «военные альянсы на глобальном уровне».

Ранее заместитель заведующего отделом Центрального Комитета Трудовой партии Кореи Ким Е Чен заявил, что КНДР осуждает политику США по Украине, заключающуюся в оказании Киеву военной помощи, поскольку это является грубой ошибкой.

Ким Е Чен отметил, что Вашингтону не следует игнорировать изменение ядерной доктрины России, являющееся ответом на возможное разрешение Киеву наносить удары западными ракетами по территории РФ. В КНДР также призвали Запад отказаться от поддержки Владимира Зеленского и его «грошовой игры».