В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в посвященных ДНР и ЛНР мероприятиях

Песков: Путин не планирует участвовать в посвященных ДНР и ЛНР мероприятиях

Президент Владимир Путин не планирует участвовать в праздничных мероприятиях, посвященных годовщине воссоединения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей с Россией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов в ходе брифинга, передает РИА Новости.

Он пояснил, что глава государства в понедельник в режиме видеоконференции откроет ряд объектов социальной инфраструктуры в новых регионах России.

Пресс-секретарь президента напомнил, что 30 сентября — день воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.

«В течение дня у главы государства рабочие встречи, в Ново-Огарево он сегодня работает, внутреннего характера», — подчеркнул Песков.