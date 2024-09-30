Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:21, 30 сентября 2024Мир

В Кремле раскрыли отношение к словам Вучича о затяжном конфликте на Украине

Песков: в Кремле спокойно относятся к заявлению Вучича о затяжном конфликте

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В Кремле спокойно относятся к заявлению президента Сербии Александра Вучича о затяжном конфликте на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Разумеется, у всех политиков, опытных политиков, знающих политиков могут быть свои точки зрения на конфликт вокруг Украины», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва исходит из того, что специальная военная операция (СВО) должна завершиться достижением всех поставленных целей.

Ранее Вучич предположил, что украинский конфликт может затянуться на несколько десятилетий без надежды на разрешение. Политик подчеркнул, что конфликт на Украине лишь демонстрирует сильное желание США «бороться с Россией».

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила «Искандером» по эшелону ВСУ. Состав перевозил боеприпасы на несколько недель стрельбы

      Названы способы снизить холестерин без лекарств

      На химическом заводе в российском городе произошел пожар

      На Западе заявили о преимуществе России в гигантском сражении за Донбасс

      Олимпийский чемпион оценил предложение Вяльбе сбросить бомбу на Лондон

      Ле Пен отвергла судебные обвинения против нее

      Акции европейского автогиганта рухнули

      Кайли Дженнер снялась в платье с собственным портретом

      ВСУ атаковали два села в Белгородской области

      Украинский министр попал в опалу из-за ядерного вопроса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше