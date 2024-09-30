В Кремле раскрыли отношение к словам Вучича о затяжном конфликте на Украине

Песков: в Кремле спокойно относятся к заявлению Вучича о затяжном конфликте

В Кремле спокойно относятся к заявлению президента Сербии Александра Вучича о затяжном конфликте на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Разумеется, у всех политиков, опытных политиков, знающих политиков могут быть свои точки зрения на конфликт вокруг Украины», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва исходит из того, что специальная военная операция (СВО) должна завершиться достижением всех поставленных целей.

Ранее Вучич предположил, что украинский конфликт может затянуться на несколько десятилетий без надежды на разрешение. Политик подчеркнул, что конфликт на Украине лишь демонстрирует сильное желание США «бороться с Россией».