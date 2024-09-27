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13:27, 27 сентября 2024Мир

Вучич предположил затягивание конфликта на Украине на десятилетия

Президент Сербии Вучич: конфликт на Украине затянется на десятилетия

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Украинский конфликт может затянуться еще на десятилетия без надежды на разрешение. Об этом в интервью газете The Informer рассказал президент Сербии Александр Вучич.

«В конце концов наступит мир, а пока ведется ожесточенная борьба за каждую деревню. Будет достигнут корейский сценарий, но он не разрешит [конфликт] в течение 10, 20 или 30 лет», — заявил сербский лидер.

Вучич подчеркнул, что конфликт на Украине лишь демонстрирует сильное желание США «бороться с Россией».

Ранее Вучич заявил, что мир находится на пороге ядерной катастрофы из-за конфликтов на Ближнем Востоке и Украине.

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      Виктория Кондратьева
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