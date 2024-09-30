В НАТО связали удары ВСУ вглубь России с продолжением западной помощи

Столтенберг: удары ВСУ вглубь РФ могут иметь значение для западной помощи Киеву

На данный момент в вопросах западной военной помощи Украине не существует «серебряной пули», которая бы изменила все на поле боя, но удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России могут иметь значение в рамках более широких усилий Запада по оказанию помощи Киеву. Об этом в интервью Reuters заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«На войне нет вариантов, свободных от риска», — добавил генсек. По его мнению, любое прекращение конфликта путем переговоров должно включать гарантии безопасности для Украины со стороны западных держав, прежде всего США.

Ранее стало известно, что США все еще продолжают обсуждать возможность разрешить ВСУ наносить удары вглубь российской территории с помощью переданного западными странами оружия, несмотря на сомнения Пентагона в пользе этого шага для Киева.