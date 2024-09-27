На Западе узнали о раздумьях США по ударам вглубь российской территории

Politico: США все еще обсуждают удары ВСУ по РФ, несмотря на сомнения Пентагона

США все еще продолжают обсуждать возможность разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь российской территории с помощью переданного западными странами оружия, несмотря на сомнения Пентагона в пользе этого шага для Киева. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Это предложение, по словам двух знакомых с внутренними переговорами человек, которые пожелали остаться анонимными, остается на рассмотрении, несмотря на мнение Пентагона о том, что ракетное наступление дальнего радиуса вряд ли окажет большое стратегическое воздействие, и несмотря на жесткое предупреждение [президента России] Владимира Путина о том, что это будет означать прямую войну между его страной и Западом», — говорится в материале.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Москва может применить ядерное оружие в случае, если противник создаст критическую угрозу суверенитету России конвенциональным вооружением. К таким средствам нападения относятся самолеты дальней авиации, крылатые ракеты, беспилотники и другие летательные аппараты, пояснил он.

Американская разведка предостерегла США от разрешения Украине использовать дальнобойное американское оружие для ударов вглубь территории России. Согласно заключению спецслужбы, это спровоцирует силовой ответ с российской стороны и никак не повлияет на развитие конфликта для Киева.