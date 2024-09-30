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12:32, 30 сентября 2024Бывший СССР

В парламенте Казахстана назвали Россию самым надежным союзником

Сенатор парламента Казахстана Асанов: Россия — самый близкий партнер Астаны

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Россия — ближайший партнер Казахстана, и дружеские отношения лидеров двух стран Владимира Путина и Касым-Жомарт Токаева это наглядно демонстрируют. Самым надежным союзником Астаны Москву назвал сенатор парламента Казахстана Жакип Асанов, передает ТАСС.

«Россия для Казахстана безусловно самый близкий партнер и надежный союзник. Между нашими странами налажен устойчивый политический диалог на высоком уровне по всему спектру межгосударственных связей», — заявил парламентарий.

Он добавил, что взаимные визиты двух лидеров отражают стремление России и Казахстана к углублению отношений.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что победить Россию в военном плане невозможно. Он добавил, что при неблагоприятном развитии событий прежде всего пострадают государства, прямо вовлеченные в российско-украинский конфликт.

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      Глеб Палехов
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