Токаев заявил Шольцу о невозможности победить Россию в военном плане

Токаев назвал Россию непобедимой в военном плане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что победить Россию в военном плане невозможно. Такое мнение он высказал на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Астане, передает пресс-служба главы республики в Telegram-канале.

Во время беседы Токаев порассуждал о вопросе урегулирования конфликта на Украине. «Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества», — заявил он.

Политик предупредил, что при неблагоприятном развитии ситуации прежде всего пострадают государства, прямо вовлеченные в российско-украинский конфликт. При этом, выразил он уверенность, возможность для достижения мира все еще существует, для этого нужно прислушаться к предложениям мирных инициатив, звучащих от разных стран, в частности, Китая и Бразилии.

В сентябре 2023 года Токаев заявлял, что в конфликте между Россией и Украиной наступил момент для «мудрой дипломатии». При этом он подчеркнул, что переговоры между Москвой и Киевом необходимо вести «с нацеленностью на результаты, которые устроят обе стороны».