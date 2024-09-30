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15:50, 30 сентября 2024Россия

В Подмосковье учителя обвинили в насилии из-за обмочившегося в классе четвероклассника

Мизулина обратится в ГП из-за обмочившегося на уроке в Одинцове школьника

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратится в Генеральную прокуратуру (ГП) России из-за скандала с обмочившемся четвероклассником в одной из школ подмосковного Одинцова. Об этом она написала в Telegram.

О произошедшем 30 сентября сообщил Mash. По информации издания, во время урока педагог школы №3 Одинцова не пустила 11-летнего мальчика в туалет. В результате он обмочился на глазах у всего класса.

На кадрах, снятой матерью ребенка, она обвиняет педагога в физическом насилии над ее сыном. Преподавательница отказалась обсуждать ситуацию с родительницей и в ответ заявила, что «на уроке в туалет не ходят».

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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